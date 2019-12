V praxi to znamená, že se o jedno pracovní místo dělí dva nebo tři lidé, kteří se na pracovišti střídají. Mají tím pádem kratší úvazek, což by mělo umožnit zaměstnávání rodičů s dětmi nebo seniorů.

Změnit by se měl i systém toho, jak se počítá dovolená. V současné době se poskytuje za odpracované dny, nově by se měla vypočítávat podle odpracované doby a spojovala by se s týdenní pracovní dobou.