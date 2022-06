Pomlouval sousedku. Dostal podmínku

Podle jeho advokáta k pomluvě nedošlo a skutek se nestal. „Aby byl spáchán trestný čin, musí být mimo jiné jasně určeno, o jaké osoby se má jednat. V tom textu ale žádné údaje nejsou. Klient to sepsal jako volání o pomoc. Sám byl totiž napaden, text byl určen pro policii. Nedalo se k němu běžně dostat, kdo by si ho chtěl přečíst, musel by znát přesnou internetovou adresu. A jednalo se jen o úvahy, žádná tvrzení. Měl by být zproštěn obžaloby,“ tvrdil advokát.