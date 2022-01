Politická show hraničící s komedií, hodnotí politologové nekonečnou opoziční exhibici

„Jejich motivaci vidím v několika rovinách. Poslanci generují obsah na sociální sítě, řečníci si útržky svých projevů zveřejňují jako statusy. Má to i mediální obsah: lidé to sledují, píší o tom,“ řekl Právu politolog Miloš Gregor z Masarykovy univerzity.

ANO a SPD podle něj dávají najevo velice tvrdou linku opoziční práce. „Zatímco Andrej Babiš deklaroval, že bude konstruktivní opozicí, už teď se chová obstrukčně. Proslovy se opakovaly, hraničilo to s komedií,“ míní politolog.

Podle něj se jednání, které má opět začít ve čtvrtek v podvečer, už moc protahovat nebude. „Nemyslím si, že by to teď už přineslo komukoliv něco nového. Jak jsme viděli na dopolední mimořádné schůzi, řečníci jsou už unavení, přeříkávají se. Nemyslím, že bude vůle to protahovat,“ odhaduje Gregor.

Okamura v Poslanecké sněmovně mluvil o Chartě 77 Video: psp.cz, Novinky

„Základní účel to splnilo, byla to nejdelší rozprava při vyslovování důvěry v historii ČR. Andrej Babiš bude moci za rok za dva říkat, že i samotný vznik této vlády byl problematický, až se zapomene na to, že to byl on, kdo obstruoval,“ uvedl.

Občanům to politiku znechucuje, míní expert

„Politici by měli ukázat míru efektivity jednání. Působí to tak, že je pro ně nejdůležitější sedět ve Sněmovně a mluvit,“ myslí si politolog a analytik Kamil Švec. „Někteří vládě vyčítají, že nepracuje. Ona by možná ráda pracovala, ale ani po 22 hodinách nedošlo k vyslovení důvěry,“ poznamenal pro Právo.

Podobně mluví i politolog Pavel Šaradín. „Je v pořádku, když o takovém tématu politici jednají velmi dlouho, ale cílem by měla být uměřenost. Výsledek je dopředu znám, a tomu je třeba přizpůsobit strategii. Tohle občanům politický život jen znechucuje,“ míní Šaradín.

Okamura se od sněmovního pultíku dohadoval s Richterovou Video: psp.cz

Podle politologa Lubomíra Kopečka se středeční a čtvrteční maraton liší od jiných debat při vyslovování důvěry či nedůvěry jen délkou. „Hlasování o důvěře vždy opozice používala jako prostor ke zviditelnění. Tato performance nebyla nijak neobvyklá, jen delší. Obsahově to nevybočovalo z předchozích průběhů takových jednání,“ řekl Právu Kopeček.