Politici k obvinění vojáků ze smrti Afghánce: Nepříjemné, ale ať se to vyšetří

„Pokud padla obvinění, musíme ctít presumpci neviny a vyčkat, až vše dospěje do konce. Pokud se obvinění potvrdí, nechť padne trest, protože protizákonné jednání nelze tolerovat,“ řekla Právu předsedkyně výboru Jana Černochová ( ODS ).

„Je to nepříjemná situace, ale jedná se o obvinění. Tak musíme počkat, jak dopadne vyšetřování a zda dojde k obžalobě,“ sdělil Právu poslanec ANO Pavel Růžička .

Místopředseda výboru Jan Lipavský za Piráty je také opatrný v soudech. „Rozumím tomu, že českým vojákům, když jim byl zabit kolega, mohly selhat nervy, ale na druhou stranu by k takovým excesům nemělo docházet,“ řekl Lipavský.

Žádné pochopení pro případné selhání českých vojáků nemá místopředseda výboru za KSČM Alexander Černý. „Pokud byli vojáci obvinění, tak to něco vypovídá. Je dobře, pokud se to soudně dořeší, protože co se tam stalo, bylo nenormální a v civilizovaném světě nepřípustné právo lynče,“ řekl Právu Černý.