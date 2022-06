Policista prověřoval podezřelá auta, která měla sledovat Hlubučkův gang

Obvinění měli totiž podezření, že je při cestách mimo jiné do Redlových bytů v pražské Revoluční a poté i Dlážděné ulici může někdo sledovat. Proto si zapisovali SPZ aut, která se kolem nich pohybovala, především těch, která viděli opakovaně. U dvou z nich chtěli jejich majitele prověřit.

„Za účelem zjištění totožnosti vlastníků vozidel, u nichž měli podezření, že jsou určena k jejich kontaktnímu sledování, prostřednictvím nadpraporčíka K. N. zjišťovali informace z centrální databáze registru vozidel, do něhož měl policista v souvislosti s plněním služebních úkolů přístup,“ napsali detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) do usnesení o zahájení trestního stíhání skupiny. Kopii má Právo k dispozici.

Redlův blízký přítel a člen skupiny Pavel Kos žádal v období od loňského 22. prosince do letošního 3. ledna ověření registračních značek dvou aut. Využil k tomu přes dalšího obviněného jeho bratra policistu, který vozidla v neveřejném registru prolustroval.

„Ten se 3. ledna přihlásil do uvedeného systému, který mohou využívat pouze v odůvodněných případech pro služební účely, zadal smyšlený účel dotazu a lustrace provedl. V jednom případě zjistil, že jde o vozidlo se skrytými údaji, které lze získat až na odůvodněné písemné vyžádání, tedy že jde o vozidlo náležející do majetku České republiky určené pro zvláštní režim užívání,“ upřesnili kriminalisté v usnesení.

Policista pak podle nich výsledky lustrace předal bratrovi, který je téhož dne zprostředkoval Kosovi. „A informoval jej, že předmětné vozidlo je registrováno na Ministerstvo vnitra České republiky,“ dodali detektivové. To může znamenat, že podezřelí skutečně narazili na auto, ve kterém je policie sledovala. Policejní specialisté na tuto činnost však používají řadu dalších aut, která navíc právě kvůli hrozbě odhalení často střídají.

„Nemáme informace o tom, že by byl v této souvislosti trestně stíhán jakýkoli pražský policista, tedy není nikdo postaven mimo službu a ani není s nikým vedeno kázeňské řízení,“ řekl včera Právu mluvčí pražských policistů Jan Daněk.

Pokud by bylo v případu podezření z trestního jednání zmíněného policisty, případ by musela řešit Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). To se ale také neděje.