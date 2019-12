Policie zřídí nové pracoviště, kam se budou sbíhat informace. Osud NCOZ není jasný

Policie se chystá zřídit nové centrální analytické pracoviště, v němž se by se měly sbíhat takřka všechny informace. Fungovat by mělo od 1. dubna příštího roku. Jasno zatím není o osudu Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), o jejímž rozdělení se před několika týdny začalo spekulovat. Právu to potvrdil policejní prezident Jan Švejdar, který ve čtvrtek plány představil na tiskové konferenci.