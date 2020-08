Policie zatkla ruského diplomata při nelegálním nákupu munice

Radiožurnálu řekly, že zatčeným byl zaměstnanec ruské ambasády v Praze z vojenské sekce. Kvůli diplomatické imunitě byl muž propuštěn na svobodu, ihned po propuštění odcestoval do Ruska, píše server .

Na co přesně byly určeny finské náboje Lapua do odstřelovacích pušek, které ruský diplomat nakupoval na říčanském parkovišti, není jasné. Vyšetřovatelé podle informací Radiožurnálu pracují s verzí, že ve skutečnosti šlo o skrytého spolupracovníka ruské tajné služby GRU. Důkazy pro to ale stejně jako v dalších obdobných případech chybí.