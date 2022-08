Policie pod tlakem veřejnosti kvůli Babišovu turné. Rakušan je chápavý, Fiala znepokojený

Ostře jednání zkritizoval také bývalý poslanec Miroslav Kalousek (TOP 09). „V normální demokratické zemi by dnes už měl sbaleno jak policejní prezident, tak ministr vnitra. Já vím, že to není jejich vina. Ale je to jejich odpovědnost. Tahle odpudivá lůza jsou jejich podřízení, které platíme. A zneužívají pravomoci, které jsme jim svěřili,” napsal na sociální síť.