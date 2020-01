Policie chce povinné přilby i pro dospělé cyklisty

„Chtěli bychom iniciovat změnu legislativy,“ řekl Právu ředitel dopravní policie Jiří Zlý. „Momentálně o tom s kolegy diskutujeme, řešíme přípravu národní strategie bezpečnosti silničního provozu,“ dodal. Jde o dokument, který na deset let dopředu vytyčuje cíle a návrhy na snížení nehodovosti a počtu usmrcených na silnicích. Současná strategie končí letos a připravuje se nová, která má platit až do roku 2030.

Policisté poukazují na to, že mezi cyklisty do věku 18 let, dokdy je helma povinná, je za loňský rok evidována pouze jedna oběť nehod. Počet usmrcených se ale s věkem zvyšuje, většině z nich (25) bylo více než 55 let. „Řada z nich si mohla zachránit život, kdyby měla na hlavě přilbu. Příčiny nehody a pádové mechanismy jsou často banální, ale bohužel s fatálním následkem,“ podotkl Zlý.

Uzákonit přilby by policie chtěla i přesto, že loňská tragická bilance je historicky nejnižší a dlouhodobě klesá. Předloni zemřelo 38 cyklistů, tedy o dva víc. Poměr usmrcených s helmou a bez ní byl však stejný – osm z deseti mrtvých ji nemělo.

Že používání helmy může zachránit řadu lidí od těžkého úrazu nebo dokonce smrti, dokládá i Centrum dopravního výzkumu. Nechalo analyzovat 119 obětí, které zahynuly od roku 1995 do roku 2013. Patologové se věnovali právě tomu, zda přilba mohla dotyčným život zachránit, či nikoliv. A došli k závěru, že 37 procent z nich, tedy 44 cyklistů, by přežilo nehodu, pokud by přilbu měli.

Podle šéfa dopravní policie je uzákonění přileb spíše dlouhodobým cílem. „Vzhledem k tomu, že nyní čeká velká novela zákona o silničním provozu na projednání vládou, je otázka, zda by se toto dalo bez předchozí diskuse zahrnout do nějakých pozměňovacích návrhů,“ řekl Zlý.

Ministerstvo je proti

Prosadit všeobecnou povinnost nosit helmu nicméně snadné nebude. Jasnou podporu by případnému návrhu nevyslovili někteří odborníci ani politici. Vůči takovému nápadu zůstává rezervované ministerstvo dopravy. „Obecně lze říct, že nošení helmy je velmi vhodné, avšak přínosnost zavádění jakýchkoliv povinností pro občany musí být jasně prokázána,“ vzkázal mluvčí resortu František Jemelka.

Podobně to vidí i ředitel BESIP Tomáš Neřold. „Pochopitelně z našeho pohledu to jsou úplně zbytečná úmrtí,“ řekl ke statistikám usmrcených cyklistů s tím, že BESIP na nebezpečí upozorňuje ve svých kampaních. „Neprosazujeme teď za každou cenu uzákonění takové plošné povinnosti. Není to ani rozšířeno v drtivé většině evropských států,“ podotkl.

Cestu represe nepodporují ani někteří poslanci z podvýboru pro dopravu. Jeho předseda Martin Kolovratník (ANO) by se k takovému návrhu postavil odmítavě. Tím, že cyklisté nenosí helmu, podle něj ohrožují zejména sebe a je zbytečné, aby stát kvůli tomu zaváděl nový předpis. „Nejsem příznivcem nějakých nařízení a omezení. Já bych tohle nepodpořil, naopak bych napřel víc sil na výchovu, prevenci BESIP, a to už od malých dětí,“ uvedl Kolovratník.

Místopředseda stejného podvýboru, pirát Ondřej Polanský se nicméně k povinnosti nosit helmu nestaví také negativně. „Za mě osobně určitě schválit, ale museli bychom to ještě probrat na klubu. Na druhou stranu se zase jedná o další nařízení a zásah státu,“ sdělil Právu poslanec.

Pokud by Česká republika k takovému kroku přistoupila, měla by jedny z nejpřísnějších pravidel. Ve většině zemí Evropské unie je přilba povinná pouze pro děti do určitého věku, jako je tomu dnes v Česku. Univerzální povinnost platí například ve Finsku. O něco méně přísnější pravidla jsou na Slovensku, kde také musí mít helmu všichni cyklisté, dospělí ji však mohou sundat na silnicích v obcích. Naopak ve Španělsku je povinná pouze v obcích.