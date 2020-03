Policie chce nabrat tři tisíce lidí

Většina nových policistů má nastoupit do regionů, výrazného posílení se dočká i dálniční policie. V regionálních složkách policie by podle informací ČTK mělo do roku 2023 přibýt 1754 míst. „Plním slib, že posílíme policisty tam, kde je třeba, tedy hlavně v krajích. 830 z nich posílí prvosledové hlídky, které v krajích zasahují u incidentů vyžadujících okamžitou reakci. Díky tomu zajistíme jejich zásah po celém Česku do 10 minut,“ přiblížil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).