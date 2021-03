Policejní kontroly karantény: chybějí lidé i ochrana

Těm, kteří nařízení karantény či izolace poruší, hrozí pokuta a v horším případě i trestní stíhání za šíření nakažlivé nemoci.

Řada policistů dodnes nebyla očkována a nemá dostatečné ochranné pomůcky Zdeněk Drexler, předseda Unie bezpečnostních složek

Podle Zdeňka Drexlera, předsedy jednoho z policejních odborových svazů Unie bezpečnostních složek (UBS), je problém jak v nedostatku policistů, tak s ochranou před nákazou při kontrolách. Řada z nich navíc dodnes nebyla očkována a nemá dostatečné ochranné pomůcky.

„Mám z toho jednoznačně reálné obavy o zdraví příslušníků i obavu o to, zda nemůže být narušen výkon služby, protože ten tlak už je opravdu neúměrný,“ řekl v úterý Právu Drexler.

Policisté podle něj zatím nevědí, na čem jsou. Znají pouze veřejné prohlášení ministra vnitra o tom, že by měli být do kontrol nasazeni, ale oficiální nařízení od vedení policie či prováděcí předpis dosud neobdrželi.

Policejní prezidium v úterý pouze uvedlo, že čeká na jasně formulovaný požadavek ministerstva zdravotnictví, potažmo hygieniků na provádění kontrol.„Zároveň jsme požádali o vyjasnění zásadních otázek. Jak bude zajištěna ochrana policistů při kontaktu s covid pozitivními osobami a jaká bude metodika provádění kontrol,“ uvedl na Twitteru sbor.

„Je pravda, že ty informace od hygieny zatím nejsou, protože jednání s ní neprobíhají nejrychleji. My jsme připraveni, ale hygiena musí říct, jak to bude,“ řekl v úterý Právu Hamáček.

Buď hlídat okresy, nebo tyto kontroly

Policejní odborový svaz ale tvrdí, že personálně je další úkol takřka nadlidský.

„Kde na to ty policisty vezmeme, protože řada z nich už hlídá hranice okresů? Pokud bychom použili lidi ze služby kriminální policie, jak se prý o nich uvažuje, tak někteří z nich jsou už teď u hranic okresů. Kdo bude místo případně nasazených vyšetřovatelů pracovat na trestních spisech,“ upozornil Drexler. „Nejsou na to lidi,“ doplnil šéf odborového svazu.

Hrozící nedostatek policistů určených ke kontrolám je podle úterního vyjádření Hamáčka pro Právo otázka na policejní prezidium.

Co je však pro policisty mnohem zásadnější, to je riziko nákazy. „Nejsem si úplně vědom toho, že by policie disponovala tak kvalitními ochrannými prostředky, aby mohla jít vstříc nákaze, protože má kontrolovat i evidentně nakažené lidi,“ varoval předseda UBS. Řešením by bylo očkování, které mají nyní policisté a další členové integrovaného záchranného systému přednostně dostat. Jenže počet těch, kteří už se vakcíny dočkali, není takový, aby mohli vyrazit bez rizika ke kontrolám nakažených.

„Někteří policisté už očkováni jsou, ale mnoho ještě není,“ myslí si Drexler. Policistům podle něj chybí jednorázové obleky i lepší respirátory, často prý používají jeden na celý den anebo opakovaně, protože jich není dostatek.

V podobném duchu jako Drexler ale hovoří i další členové sboru oslovení Právem, kteří si nepřáli být jmenováni. „Jak můžou policisté kontrolovat někoho, kdo covid má, a sami nejsou očkovaní. Vždyť zákonitě by pak sami měli jít do karantény,“ řekl v úterý Právu vysoce postavený policejní zdroj.

Hamáček: Policisty proočkujeme a vybavíme

Policisté podle něj čekají na jasné sdělení od vlády, co je tedy priorita, zda kontroly okresů, anebo lidí v izolaci.

Také podle úterního vyjádření Hamáčka je jasné, že policie nebude moci nasadit na kontroly tisíce lidí, protože už nemá kde brát. Ministr hovořil o stovkách policistů, kteří by vždy po jednom asistovali při kontrole daného hygienika.

„Policisté by měli jen doprovázet pracovníky hygieny a nepřijít do fyzického kontaktu s tou osobou. To vše je součástí metodiky, kterou by měla vypracovat hygiena, s níž se nyní policie dohaduje,“ řekl v úterý Právu Hamáček.