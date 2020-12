Pokles se zastavil a čísla začínají stoupat, shodli se Blatný s Duškem

Jen dodržování současných opatření podle Duška může snížit šíření viru asi o polovinu. Data za příští tři dny ukážou, jak moc se situace zhoršila. „O víkendu jsme schopni udělat predikci zodpovědně, protože tam už uvidíme to rozvolnění z minulého týdne,” dodal.

Denně do nemocnic podle Duška přichází 200 až 300 pacientů s covidem-19, aktuálně je jich asi 4200. „Krajští koordinátoři v současné době hlásí stagnaci. Obávám se však, že do týdne se to může změnit v nárůst,” uvedl Dušek.