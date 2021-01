Pokles počtu zemřelých se v polovině prosince zastavil

V týdnu od 7. do 13. prosince pokračoval pokles počtu zemřelých, který zjevně souvisel s druhou vlnou epidemie koronaviru. Na grafu je však rovněž patrné zplošťování křivky a vzhledem k vývoji v dalších týdnech je pravděpodobný opětovný nárůst.

K tomu již ostatně došlo v počtu úmrtí osob nad 65 let věku. Těch v 50. týdnu zemřelo podle dat Českého statistického úřadu 2637, zatímco o týden dříve to bylo 2632 lidí. Dlouhodobý průměr z let 2015 až 2019 byl 1731 zemřelých.