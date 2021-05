Pokles ANO potvrdil další průzkum

Vítězem voleb by se podle volebního modelu společnosti Ipsos stala koalice Pirátů a STAN se ziskem 27,9 procenta. Druhé ANO by získalo 22,2 procenta a koalice Spolu 21,7 procenta. Uspěla by i SPD se ziskem 10 procent a komunisté, kteří by dostali 5,4 procenta.