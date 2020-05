Poklad zlatých mincí z Moravy má nevyčíslitelnou hodnotu

Archeologové ze zlínského muzea a z Ústavu archeologické památkové péče Brno se nyní na místo nálezu více zaměří. Ověří, zda se v okolí nenachází další mince, a zároveň celý prostor zdokumentují. „O původu pokladu můžeme v tuto chvíli jen spekulovat, více může napovědět další ohledání lokality. Může jít jak o majetek ukrytý někdy během třicetileté války do bezpečí někým místním, ale také o kořist některého z vojáků, pro niž se už nevrátil,“ vysvětlila archeoložka muzea Jana Langová.

Nejmladší z mincí zobrazují císaře Ferdinanda II. Habsburského a spadají do průběhu 20. let 17. století, tedy do období počátků třicetileté války. Soubor dále obsahuje ražby z prostředí Osmanské říše.