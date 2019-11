Pohled do krematoria: Po posledním rozloučení se pece zažehnou až na 850 stupňů

„Když rakev po obřadu zajede za kovové dveře, které se poté za katafalkem uzavřou, tak stojí na výtahu, který vede do žároviště. To je prostor, kde jsou dvě kremační zařízení a tam probíhá vlastní zpopelnění,“ popsal bývalý ředitel strašnického krematoria Julius Mlčoch.

„V horní části zařízení je to mezi 750 až 800 stupni Celsia a dole v dopalovací komoře 850 stupňů,“ upřesnil Mlčoch. V krematoriu Strašnice vše kontroluje počítač, tělo tak do zařízení pustí, až když je v něm správná teplota.

Rakev s tělem pozůstalého míří do pece, která je rozpálená až na 850 stupňů.

Poté, co obsluha zkontroluje, zda došlo k dokonalému zpopelnění, ostatky se vyjmou a vychladí se. Ostatky se poté zpracovávají v tzv. kremulátoru.

„Kremulátor je v podstatě kulový mlýn, kde se pomocí koulí při otáčivém pohybu najemno rozdrtí kostní ostatky. Ty se přes děrované víko přesypou do urny, která stojí pod tím,“ vysvětlil Mlčoch.

Krematorium Strašnice je jedno z nejstarších krematorii v Česku, do provozu bylo uvedeno v roce 1932. Podle Mlčocha do konce roku 2018 zde bylo zpopelněno kolem 780 tisíc těl.

V současnosti zpopelní ve Strašnicích na pět tisíc nebožtíků ročně, ve dvou pecích zvládnou za 24 hodin zpopelnit kolem 30 těl. Že by pozůstalí chtěli být u samotné kremace, se stává jen výjimečně, jde do deseti případů do roka.