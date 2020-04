Podpora pro OSVČ bude až do června, schválila vláda

Podnikatelé pracující jako OSVČ budou mít nárok na příspěvek ve výši 500 korun denně v rámci programu Pětadvacítka za až do 8. června. Za měsíc květen by tak měli získat podporu 15 000 korun. V pondělí to schválila vláda.