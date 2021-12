Podmínky slibují slušné svátky na horách

„Protiepidemická opatření jsou nastavena v podstatě stejně jako v alpských střediscích. Lyžování probíhá v režimu očkování, prodělaná nemoc. Výjimku mají děti do 12 let. Mládež od 12 do 18 let, rozočkované osoby a lidé s kontraindikací můžou doložit platný PCR test. Respirátory platí pro vnitřní prostory,“ shrnul ředitel Asociace horských středisek ČR Libor Knot.