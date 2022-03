Podle politiků je Čapí hnízdo ostuda justice

„Jsem rád, že se to konečně posunulo. Tato kauza je nedobrou vizitkou české justice,“ uvedl pro Právo předseda klubu lidovců Marek Výborný. „O vině či nevině Andreje Babiše rozhodne nezávislý soud. Z řady důvodů se to na můj vkus děje příliš dlouho,“ řekl. Zkritizoval ale komentář předsedy ANO, který kauzu označil za vykonstruovaný politický proces. Výborný to označil za nehorázné. „Heliodor Píka či Milada Horáková se musí obracet v hrobě,“ uvedl Výborný. „Pokud si je tak jist svou nevinou, nemůže soud rozhodnout jinak,“ poznamenal.