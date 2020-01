Podívali jsme se do největší stavební jámy v Praze. Hloubí se tunel pro metro D

Trasa budoucí linky metra D by měla vést ze stanice Náměstí Míru do Depa Písnice, bude mít 10 stanic a dlouhá by měla být zhruba 10 kilometrů. Metro má být automatizované a bezobslužné, takže nebude potřebovat řidiče. Praha se tak přiblíží nejvyspělejším metropolím světa. Náklady by se měly pohybovat zhruba okolo 72 miliard korun. Podle současných plánů by mohli první cestující linku D využít na konci roku 2027.