Pod ochranným oblekem doktorů a sester jen spodní prádlo? Je tomu tak i v Česku

Sestřička měla být potrestána, protože prý vyvolala rozpaky. Čeští zdravotníci to však chápou. Jde o vcelku běžnou praxi. Jen ty ochranné kombinézy v našich nemocnicích nejsou tak průhledné.

„Ten článek jsem viděla a je mi té paní úplně líto. Pečuje o ně, riskuje své zdraví a oni se k ní takto zachovají. Přitom pod ochrannými prostředky je opravdu takové horko, že se to kolikrát nedá snést,“ popsala Právu českou nemocniční praxi Kristina Kuchařová, lékařka plicní kliniky pražské Nemocnice na Bulovce.

Jakmile se venkovní teplota trochu zvýší a začne svítit slunce, ze zdravotníků v ochranných oblecích doslova teče a v takových podmínkách je i komunikace s pacienty ztížená. „Nemáme klimatizaci, která tu opravdu chybí. A jakmile jsou pokoje orientované na jih, je teplo všem, i pacientům. Takže s vedrem tu bojujeme asi od začátku května. Když jsme se starali o covid pozitivní pacienty, měli jsme nejdříve pláště, v těch neúnosné horko nebylo, ale pak jsme dostali kombinézy a v těch bylo už opravdu takové vedro, že se to nedalo vydržet, a zvlášť mužští kolegové, když je čekala celková vizita na koronavirové jednotce, si prostě na sebe nebrali nic, co nebylo nezbytně nutné,“ vysvětlila lékařka Kuchařová.

„Situace se uklidňuje, zhruba tak, jak ustupují opatření, ustupuje i počet pacientů nakažených koronavirem. Takže my v tuto chvíli už nosíme jen ústenku nebo respirátor a máme povolené sukně nebo šortky. Za to jsme velmi rády. Vím, že v některých českých nemocnicích ani to nosit nemohou,“ dodala Kuchařová.