Pod Klínovec se nastěhovali Pražáci a chystají lyžovačku, zní v Božím Daru. Uzavřou silnici

„Přistoupíme k opatření, kdy uzavřeme Klínovec pro auta jako na jaře loňského roku. Volný vjezd tam bude pouze pro ty, kteří tam mají co dělat, tedy pokud tam pojedou pracovně nebo podobně,“ uvedl v neděli odpoledne Právu božídarský starosta Jan Horník (STAN).

„Lidé by neměli pendlovat, ale my jsme se dozvěděli od různých lidí, že se Pražáci nastěhovali do apartmánů v Loučné pod Klínovcem a počítají s tím, že budou přes týden lyžovat,“ pokračoval starosta.