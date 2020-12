Pod 1000 nových případů denně se Česko může dostat koncem prosince

Počty se odvíjí od vývoje reprodukčního čísla, které ukazuje, kolik lidí nakazí jeden člověk s koronavirem.

Nejoptimističtější scénář počítá s reprodukčním číslem na hodnotě 0,74. V takovém případě by mohlo v posledním prosincovém týdnu přibývat průměrně „jen“ 898 nových případů denně. Pokud by se situace vyvíjela tímto směrem, za celý prosinec by se nakazilo nově 50 tisíc lidí.

Naopak při nejhorším scénáři by bylo reprodukční číslo na hodnotě 1,2. To bychom se pak dostali na podobná čísla jako v doposud nejhorším období. Tento scénář počítá na konci prosince s průměrně 13 747 nově diagnostikovanými denně. V takovém případě by se pak za celý prosince mohlo nově nakazit 316 tisíc lidí.

Aktuálně se pak podle Duška pohybuje reprodukční číslo v Česku mezi hodnotami 0,85 a 0,95. Při reprodukčním čísle blízkém jedné se pak situace téměř nemění. V takovém případě by se denní nárůsty pohybovaly stále mezi čtyřmi a pěti tisíci.

Při reprodukčním čísle 1 by se pak podle Duška nakazilo v prosinci celkem 146 tisíc lidí.