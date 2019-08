Lidé v Praze si připomínají srpen 68 a 69. Pochod proti Babišovi a Zemanovi míří na Hrad

„Chceme si připomenou tyto důležité mezníky našich dějin. Jak sovětskou okupaci, tak to, co se dělo o rok později. Málo se ví, že tehdy tady znovu byly mohutné občanské protesty, které rozháněly už československé pořádkové síly,” řekl Novinkám Mikuláš Minář, předseda spolku Milion chvilek pro demokracii.

Organizátoři chtějí poukázat i na současné problémy. „Vadí nám, že pan prezident nerespektuje Ústavu, vadí nám dlouhodobě i postava pana premiéra. Chceme připomenout, co se tehdy stalo. Zároveň je to neoddělitelné od toho, co se děje teď,” dodal Minář.