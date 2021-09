Počet migrén roste, i kvůli pandemii

„Setkáváme se ale i s větším množstvím tupých či svírajících bolestí hlavy, a to u lidí, kteří na ně dříve netrpěli. Pandemie už trvá velmi dlouho a pro všechny je to extrémně stresující období. Lidé nejsou trénovaní na to, že je na měsíc zavřete doma a pak se mají hned zase vrátit do běžného fungování, a takto pořád dokola,“ řekla neuroložka.