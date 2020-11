Po zpětné úpravě statistik štěká PES už pět dní na trojku. Kdy se otevřou restaurace a obchody?

Pro sestoupení do nižšího stupně pohotovosti v rámci protiepidemického systému PES je potřeba, aby se hodnoty indexu rizika, který se skládá z několika covidových parametrů, držely sedm dní na číslech odpovídajících nižšímu stupni. Jak Novinky v úterý napsaly, tuto podmínku, abychom mohli od pondělí sestoupit do mírnější úrovně, nesplňujeme. Sestup to trojky znamená omezené otevření restaurací a všech obchodů.