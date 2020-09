Po zákazu DDT kolonie netopýrů sílí

Vytvářejí se při zimování. Zatímco kdysi jich tam vyčkávalo na jaro při zimním spánku několik set, nyní se do čtrnáctikilometrového jeskynního systému Býčí skála – Rudické propadání slétá na zimu přibližně 3000 létajících užitečných savců. Nárůst je podle vědců výsledkem používání insekticidu DDT v zemědělství.

Kdysi se užíval k postřikům na hubení hmyzu, který působil škody na úrodě. Jenže hmyz je potravou netopýrů. Ukázalo se, že DDT má negativní vliv na zdraví lidí i zvířat. Pravidelnému sčítání netopýrů v Býčí skále se věnoval nedávno zesnulý zoolog Jan Zima (1952–2019), který zjistil, že se situace zlepšuje. Uvedla to Akademie věd (AV) ČR.

Ze Zimova výzkumu, který byl v uplynulých dnech zveřejněn v mezinárodním vědeckém časopise Frontiers in Zoology a který dále analyzuje tým Natálie Martínkové z Ústavu biologie obratlovců AV ČR, je posílení netopýří populace výrazné. Od osmdesátých let se v ní o deset procent zvýšil počet netopýrů velkých a od devadesátých let o 13 procent počet vrápenců malých. Vědci podrobně zkoumali i způsob zimování netopýrů.