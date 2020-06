Po deštích musí lidé ve Volarech převařovat vodu

Zákaz hygieniků platí od středy 17. června. „Lidé by neměli používat vodu bez převaření, s převařením by to neměl být problém. Hygiena nařídila Čevaku (vodárenská společnost; pozn. red.), že pro jistotu má dát před školy cisternu. Nemám informaci, že by lidé měli zdravotní problémy. Čevak postupně nabírá vzorky, aby se zjistilo, jestli už je ta voda v pořádku,” řekla Bártová.