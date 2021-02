Plné očkování dostalo v Česku zatím asi 100 tisíc lidí

V současné době se stále očkují hlavně přednostní skupiny - zdravotníci, senioři nad 80 let a klienti a zaměstnanci v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem. Plnou ochranu, která se má dostavit po druhé dávce aplikované s odstupem několika týdnů, má zatím ale jen zlomek z nich.

Třeba ze seniorů nad 80 let, kterých je v Česku přes 400 tisíc, jen zhruba čtvrtina dostala vakcínu a jen 8278 má za sebou obě dávky.

Do konce ledna Česko podle premiéra Andreje Babiše (ANO) obdrželo celkem 370 tisíc dávek vakcín, což zhruba odpovídá očkovacímu plánu.

V únoru by podle očkovací strategie mělo dorazit dalších celkem 640 000 dávek. Od Pfizer/BioNTech by se mělo jednat o 360 750 dávek, od AstraZeneky 200 000 dávek a 80 000 dávek vakcíny by měla dodat Moderna. Na dotaz ohledně aktualizovaných dat plánu dodávek zatím resort zdravotnictví neodpověděl.