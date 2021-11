Vojtěch: Platnost očkování by se mohla zkrátit na devět měsíců

Vojtěch uvedl, že vyhlášku o povinném očkování předloží na vládní radě pro zdravotní rizika a ve vládě v pondělí a po zkráceném připomínkovém řízení by mohla platit od 15. prosince. Skupiny lidí, kterých by se týkala, by musely být naočkované do začátku února. Povinnost by podle návrhu vyhlášky platila pro lidi nad 60 let, pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách, policisty, vojáky a hasiče.