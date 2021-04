Plán otevírání škol nechápu, rozčiluje se Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) nechápe, proč se do škol a školek vrátí jen část dětí, řekl Českému rozhlasu-Radiožurnálu. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) ve čtvrtek oznámil, že od 12. dubna by se do škol měly vrátit děti z prvního stupně základních škol a do školek předškoláci. Na prvním stupni ZŠ bude rotační výuka, kdy se děti budou střídavě učit na dálku a ve škole.