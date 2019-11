Pirátský radní na Praze 1 pohrozil starostovi rezignací

V Praze 1 vládne koalice Prahy 1 Sobě, Pirátů , My, co tady žijeme ( KDU-ČSL , STAN, Iniciativa občanů) a Zelených. Podle radního se v poslední době řada kolektivních rozhodnutí vedení městské části neshoduje s jeho představami o fungování jeho gesce i úřadu městské části.

„Musím s lítostí konstatovat, že radnice Prahy 1 v současné chvíli nefunguje tak, jak by měla. Za rok naší společné práce bychom měli být mnohem dále a uvědomuji si, že i já mám značný podíl na celkovém výsledku,” uvedl.

Žádá také nastavení pravidelných koaličních jednání, přípravu koncepce bytové politiky a plánu ztransparentnění a zefektivnění práce úřadu. Radnice by podle něj měla dokončit privatizaci bytů u vybraných desítek případů, u nichž proces privatizace pokročil. Radní odmítl také zásahy ostatních členů rady do svých gescí.

Loňské volby v první městské části vyhrála Praha 1 Sobě, která získala šest mandátů v 25členném zastupitelstvu. Druhá byla ODS s pěti křesly a třetí Piráti se čtyřmi mandáty. Volební koalice My, co tady žijeme obsadila rovněž čtyři křesla. TOP 09, která v minulém volebním období vládla společně s ODS a ČSSD, získala tři mandáty. Do zastupitelstva se dostalo ještě ANO se dvěma křesly a Zelení s jedním.