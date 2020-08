Pirátský kandidát do Senátu oblepil Prahu plakáty. Musel je sundat, podle DPP jde o černou reklamu

Propagační plakáty s Veverkovou tváří ale na sloupech dlouho nevydržely. Minulý čtvrtek je firma musela na žádost pražského dopravního podniku sundat, jinak by to podnik zařídil sám. Problémů s jejich umístěním totiž bylo hned několik.

„Jsem zadavatel reklamy u společnosti a netuším, co se v té firmě odehrává. Mě firma oslovila, že má smluvní vztah, a hlavně ho dlouhodobě využívá. Ta společnost to dělala i v roce 2018, kdy to žádný problém nebyl,” sdělil Novinkám Veverka s tím, že problém nastal až ve chvíli, kdy se na nosičích objevil on a pirátské logo.