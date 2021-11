Pirátská bouře utichla, Bartošova kumulace funkcí už se neřeší

„Zkus mi zdůvodnit, proč by musel být předseda strany ve vládě – navíc aktuálně předseda, pod jehož vedením strana utrpěla tak katastrofální porážku? Místo aby udělal aspoň nějakou sebereflexi či nějaké politické gesto, žene stranu do dalšího zbytečného konfliktu (kumulace), který nás už nyní poškozuje a bude zákonitě poškozovat i v dalších několika týdnech,“ napsal Záhora v diskusi výboru.

Za Michálka byla náhradnicí kandidátka za Piráty, zatímco za Bartoše by do Sněmovny šla kandidátka STAN, takže poslanecký klub by se zmenšil ze čtyř na tři členy. V případě Bartošovy situace byli i členové republikového výboru shovívavější. Nicméně Bartoš i Michálek si stojí za tím, že jejich setrvání ve funkcích by bylo v souladu s předpisy, protože s tím počítá schválená povolební strategie.