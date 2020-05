Piráti v Praze na žádost primátora Hřiba posvětili delší kumulaci funkcí

„Navrhuji úpravu technického parametru. Potřebnou lhůtu jsme odhadli bez zkušeností. Některé přicházejí až časem a pardon všem, kteří se museli vzdát magistrátního mandátu ,předčasně‘, protože jejich koalice na městské části nevydržela. Nyní si tedy sypu popel na hlavu za chybný odhad a navrhuji změnu,“ píše v odůvodnění návrhu na pirátském fóru primátor Hřib.

„Důvodem je mimo jiné to, že se ukázalo, že lhůta půl roku není dostatečná na prověření stability koalice. Ukazuje se, že je na to potřeba asi 1,5 roku,” dodává primátor.

Změna se týká tzv. povolební strategie, kterou si Piráti v Praze ještě před volbami v roce 2018 schválili a primátorovi ji 18. května posvětilo 75 členů krajského sdružení, ačkoliv se objevily i výhrady.

Pirátům na fóru nejvíce vadilo, že se primátor vymlouvá na pouhou „technickou změnu“, nebo že ke změně pravidel dochází během volebního období. Diskuse se vedla i nad tím, zda je vůbec nutné podmínku kumulace funkcí mít.

„Pojďme to toto volební období dodržovat, a od toho příště tam klidně podmínku s kumulací nedávejme. Bude na každém, jak se rozhodne,” píše například Martin Štěrba, který je jak místostarostou Prahy 8, tak zároveň jedním z primátorových poradců.

Hřib pro Novinky uvedl, že změna by neměla nikoho překvapit. „Povolební strategii měnili Piráti v Praze i v průběhu minulého volebního období a přímo v jejím textu je uvedeno, že se ten dokument může změnit z rozhodnutí krajského fóra. Nikoho by tedy jeho změna neměla překvapit. I po změně toho technického parametru budou piráti v Praze nadále jedinou stranou, která jakýmkoliv způsobem omezuje souběh mandátů na magistrátu a městské části,“ napsal Novinkám primátor.

Jsou to právě Piráti, kteří dlouhodobě tlačí na to, aby politici své funkce nekumulovali, a v různých formách se to snaží prosazovat nejen na městské či krajské úrovni, ale i na té celostátní, a dokonce připravili i zákon.

Teď se však situace mění a první vlaštovkou je právě změna pravidel v Praze. Stále sice platí, že pirát nesmí kumulovat více uvolněných funkcí a že mohou být členy pouze jedné dozorčí rady, až na rok a půl si ale protáhli dobu, po kterou může pirát vykonávající uvolněnou funkci zrušit funkci, kterou vykonává jako neuvolněný člen.

V praxi to tedy znamená, že třetinu svého mandátu v pražském zastupitelstvu může působit i v městské části.

Přišli jsme o zkušené lidi

Podle pražské zastupitelky Evy Horákové (Piráti) je důvodem i to, že strana kvůli tomuto pravidlu přišla o zkušené lidi. „Jako popírání našeho principu nekumulace funkcí to nevnímám. Spíš se to dá chápat tak, že jsme zjistili, že jsme udělali chybu, a chceme ji napravit. Vnímám to tak, že jsem přišla o zkušené kandidáty a přijít o ně v zastupitelském klubu prostě nebylo dobré,” řekla Novinkám Horáková.

Od komunálních voleb opustila místa v pražském zastupitelském klubu Pirátů kvůli kumulaci funkcí čtveřice z nich. Jde o Jiřího Dohnala, který byl původně zvolen zastupitelem v Praze, následně se ale v rámci vytváření koalic stal starostou Prahy 11 a funkce na magistrátu se tak vzdal.

Stejně tak to udělal bývalý starosta Prahy 5 Daniel Mazur, který se pro funkci starosty vzdal zastupitelského postu. Po rozpadu koalice na Praze 5 přestal být i starostou a nyní je pouze pirátským garantem pro oblast školství.

Podobně dopadl i Tibor Vansa v Praze 4. Den poté, kdy se vzdal zastupitelského postu hlavního města, byl odvolán z postu místostarosty městské části. Posledním je Pavel Hájek, který uspěl ve volbách do zastupitelstva městské části Praha 10 a v říjnu 2019 rezignoval na mandát pražského zastupitele. Nicméně jako externista zůstává členem výborů a komisí.

Hájka nahradila v listopadu 2019 místostarostka Prahy 10 Jana Komrsková. A právě jí se změna dotkne nejcitelněji. Rok a půl bude moct funkce kumulovat, poté by měla podle Hřiba skončit, tedy zhruba rok před volbami na magistrát.