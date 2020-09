Piráti, ODS a STAN chtějí řešit protikorupční zákony. Svolají mimořádnou schůzi

Ta by se podle něj mohla konat na konci října, konkrétně v týdnu mezi 19. a 23.

„Projednával by se protikorupční balíček, zejména tisky, které doporučuje GRECO. Nezávislost státního zastupitelství, otevřená výběrová řízení, ochrana oznamovatelů, informace týkající se konečných vlastníků a problematika střetu zájmů,” shrnul Michálek.

Vondráček se už dříve nechal slyšet, že by chtěl, aby se protikorupční zákony projednávaly přednostně, aby se to stihlo ještě do konce funkčního období této Sněmovny, které vyprší v příštím roce.