Petříček vyzve Hamáčka na souboj o vedení ČSSD

„Musíme změnit styl, a to rychle,“ sdělil včera Petříček své důvody Právu. Podle něj strana, která v některých průzkumech spadla pod pět procent preferencí, ztratila důvěru lidí, je neviditelná a její práci často krade politická konkurence.

„Celý dospělý život jsem sociální demokrat a nechci stranu nechat spadnout až na pomyslné dno,“ zdůvodnil svůj záměr a dodal: „Rozhodl jsem se kandidovat na předsedu, aktivně to ovlivnit, složit krizový tým pro ČR i pro sociální demokracii.“

Petříček je podle informací Práva nespokojen s tím, jak Hamáček loni zařizoval novou ústeckou krajskou kandidátku do voleb za účasti kontroverzního podnikatele Petra Bendy, který v minulosti několikrát kandidoval za extremistickou DSSS.

Petříček, jak poznamenal, kolem sebe shromáždil řadu stranických nespokojenců, s jejichž pomocí by v případě zvolení chtěl vytvořit krizový štáb.

„Nejdu do toho sám, abych byl předseda, ale jako představitel silného hnutí velké části sociální demokracie, které není jedno, jaká je naše budoucnost,“ uvedl Petříček.

Petříček byl jmenován do funkce ministra v říjnu 2018 poté, co prezident Miloš Zeman odmítl nominaci někdejšího europoslance Miroslava Pocheho. Jemu dělal asistenta, stejně jako před tím Liboru Roučkovi.

Soc. dem. však stále nemá jasno, zda její sjezd bude on-line, anebo za účasti delegátů. Vše bude záležet na epidemické situaci. „Rozbíhá se ten předsjezdový proces při zachování vládních nařízení, pokud se scházejí stranické orgány, tak je to on-line," uvedl včera Hamáček na tiskové konferenci v Lidovém domě. V regionech se podle něj musí sjezd připravovat, aby se nestalo, že by se konal a nebyli pro něj zvolení delegáti.

„Zatím se kloníme k tomu ten sjezd udělat i za předpokladu, že by to bylo on-line. Připravujeme na to veškeré technologie,“ uvedl Hamáček.