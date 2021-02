Petříček: V ČSSD roste nespokojenost, čeká změnu

Ještě nedávno jste tvrdil, že nemáte zájem o kandidaturu do vedení ČSSD a chcete se soustředit na získání funkce předsedy pražské soc. dem. Co se stalo, že jste změnil názor?

V ČSSD roste nespokojenost a očekává se, že musí přijít změna, aby strana uspěla v blížících se sněmovních volbách. Není to o mně, je to o tom, že chci představit tým, který by tuto změnu uvedl v život, znovu vrátil sociální demokracii důvěru.

Jsem přesvědčen, že ČSSD nemá být do budoucna pouze správkyní věcí veřejných

Jak se k vašemu úmyslu postavila vaše pražská organizace?

Předsednictvo pražské organizace vzalo na vědomí, že chci kandidovat. Představil jsem svou vizi, se kterou do toho chci jít. Rozhodovat ale bude krajská konference, která se připravuje. Do té doby hodlám oslovovat členy na obvodních konferencích.

Čím chcete straníky přesvědčit?

Především tím, že chci dělat jiný styl politiky.

Jaký?

Založený na dialogu a na tom, že členové ČSSD budou více promlouvat do toho, jakou politiku budeme prosazovat na celorepublikové úrovni. Jde mi o jasnější programovou vizi, co chceme pro Česko.

Jsem přesvědčen, že soc. dem. nemá být do budoucna pouze správkyní věcí veřejných, ochránkyní sociálního státu, ale musí se dívat dál do budoucna, být schopna nabídnout řešení problémů, kterým naše společnost bude čelit. A to není jenom covid, to je i třeba transformace ekonomiky.

Nejsme strana dávek, jsme strana pracujících a pro všechny chceme stabilní a dobře placenou práci, ne závislost na sociálním systému.

Koho byste rád viděl vedle sebe?

Chci se opřít o osobnosti soc. dem., ať už z krajské úrovně, o lidi, kteří uspěli v minulosti, ale také o komunální politiky. Jsem přesvědčen, že musí jít o lidi, kteří jsou srozumitelní pro občany. Omlouvám se, ale jména v tuto chvíli říkat nebudu, chci je představit při nejbližší možné příležitosti.

Řekl jste Hamáčkovi o svém úmyslu?

Pana předsedu jsem před pondělním jednáním předsednictva pražské organizace informoval.

Významný člen strany, místopředseda středočeské ČSSD Povšík na vaši adresu prohlásil, že jste určitě fajn kluk, nesmírně vzdělaný, ale vaše charisma se blíží nule. Jak se vám to poslouchá?