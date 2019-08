Pro pěstouny půjde příští rok navíc 600 milionů, slíbila Maláčová

Podle MPSV by se muselo škrtat především v rozpočtech doprovázejících organizací, které pěstouni ze zákona potřebují. Ty ale upozorňují na to, že už dnes jsou zcela podfinancované.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) Právu napsala, že po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) peníze na pěstounskou péči uhájila.

„Peníze pro tuto oblast byly zásadní. Bez nich by hrozilo, že pracně vybudovaný systém náhradní rodinné péče zkolabuje. Ministerstvo financí uznalo oprávněnost našich požadavků a dostali jsme navíc přesně tu částku, kterou jsme potřebovali,“ řekla Právu Maláčová.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) Foto: Jan Handrejch, Právo

Resort plánoval škrtat především v rozpočtech organizací, které se o pěstouny starají. Pěstounské rodiny mají ze zákona nárok na 48 tisíc korun ročně, které ale jdou jejich doprovázejícím organizacím, což může být přímo Odbor pro sociálně právní ochranu dětí (OSPOD) nebo různé neziskové organizace.

Ty mají ze zákona za úkol poskytovat náhradním rodičům odbornou (například psychologickou) pomoc, pořádat pro ně školení či zajišťovat dětem v náhradní péči kontakt s biologickými rodiči, pokud je to možné. Zástupci MPSV už dříve uvedli, že by se tato částka měla zvýšit alespoň na 60 tisíc korun ročně.

Za sedm let, co zákon platí, se příspěvek nezvedl ani o inflaci Zdeněk Soudný, ředitel organizace Dobrá rodina

„Krácení pěstounských dávek by nehrozilo, ale zřejmě by v případě nevyjednání peněz nebyly finance na právě tyto služby,“ řekla Právu Barbara Hanousek Eckhardová z tiskového oddělení MPSV.

Povinná školení pěstounů

Částka, kterou doprovodné organizace dostávají, je přímo daná zákonem, stejně jako jsou ze zákona povinná například školení pěstounů. Zástupci doprovodných organizací upozorňují na to, že příspěvek, který dostávají teď, je na samé hranici udržitelnosti.

„Otázka je, co by dělali s pěstouny, kteří doprovázeni ze zákona být musí. Za sedm let, co zákon platí, se příspěvek nezvedl ani o inflaci, ani o reálný vzrůst cen nákladů,“ řekl Právu Zdeněk Soudný, ředitel organizace Dobrá rodina.

„Buď by politici museli rozhodnout, že by pěstouni nebyli doprovázeni, nebo příspěvek snížit, což by bylo totéž, protože už dnes doprovodné organizace kolabují,“ uvedl Soudný.

Podobně mluví Daniela Kuhnová, vedoucí poradenského centra organizace Rozum a cit. „Dlouhodobě se potýkáme s finančními problémy. Nemůžeme například pěstounům poskytnout příspěvky na psychoterapie, jsme odkázáni na dárce, spolupracujeme s několika nadacemi,“ řekla Právu Kuhnová s tím, že další škrty by přímo ohrožovaly kvalitu doprovázení.

Částka se nezvýšila sedm let

„Práce klíčového pracovníka (toho, který má na starosti komunikaci s náhradní rodinou, vykonává u nich pravidelné kontroly – pozn. red.) je nesmírně náročná a mohou rychle vyhořet kvůli tomu, čemu v některých rodinách čelí. Potřebují supervize a vzdělávání, stejně tak jako pěstouni,“ uvedla Kuhnová.

„Částka, kterou doprovodné organizace dostávají a je dána zákonem, byla stanovena před sedmi lety a všechny organizace ji považují za velice nedostatečnou. Za menší částku už bychom naše služby nemohli poskytovat,“ řekla Právu Michaela Wicki, výkonná manažerka organizace Natama.

Zda navýšení peněz pro pěstouny znamená, že se suma pro doprovodné organizace nyní zvýší na navrhovaných 60 tisíc ročně, nechtěla ministryně Maláčová předjímat. „To bude věcí legislativního jednání,“ řekla Právu.

Financování doprovázejících organizací bylo před časem i předmětem jednání poslanců na sociálním výboru Sněmovny. Někteří poukazovali na to, že organizace z ní platí spíš provoz budov než skutečnou pomoc pěstounům a zvyšovat by se neměla.

Přechodní vs. dlouhodobí pěstouni

Přechodní pěstouni dostávají od státu 20 tisíc korun měsíčně, a to i pokud zrovna nepečují o žádné dítě. U dlouhodobých pěstounů činí odměna 12 tisíc na jedno dítě, 18 tisíc na dvě děti a 30 tisíc za tři. K tomu mají pěstouni nárok na příspěvek na úhrady potřeb dítěte, který činí téměř 5000 korun u dětí do šesti let, s věkem se postupně zvyšuje až na maximální výši 7260 Kč.