Kdy otevřou malé obchody? PES by za týden mohl přeskočit do stupně 3

Česko by na přelomu listopadu a prosince, konkrétně v pondělí 30. listopadu, mohlo přejít do třetího stupně protiepidemického systému. To ovšem za předpokladu, že si situace nezhorší. Řekl to v neděli ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pořadu Partie v televizi Prima.