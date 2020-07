Pendleři chtějí od státu proplatit testy

„Zdravotní pojišťovny nemají stále žádný návrh, aby tyto testy samoplátcům vyrovnaly. Pendleři si platí zdravotní pojištění v zemi, kde mají pracovní smlouvu. Když se to jmenuje zdravotní pojištění, tak dle mého názoru by měla zareagovat zdravotní pojišťovna té dané země a proplatit jim ty testy. V případě, že to nechce proplatit zdravotní pojišťovna, žádáme, aby nějakým způsobem začaly jednat dotační kanály Covid I a II,“ řekla Právu šéfka asociace Zuzana Vintrová.

Upřesnila, že některým pendlerům na test přispěl zahraniční zaměstnavatel, ti by nežádali.

„Zkoušeli jsme obvolávat všechny pojišťovny v Německu, zda by to pendlerům mohly proplatit. Jejich reakce byla, že hranice zavřela ČR, a co jim je do toho, testy proplácet nechtěly,“ dodala na dotaz, proč nežádají proplacení testů tam, kde platí pojištění.

Variantou by podle ní mohlo být, kdyby Česko dokázalo zatlačit na německé partnery, aby testy proplatil „ať ten nebo ten“. „Platí si tam pojištění ze svého platu, nechápu, proč by jim těch pár set eur nemohli zaplatit,“ poznamenala na adresu zahraničních pojišťoven.

Testy by se podle ní měly proplácet pendlerům na základě předložené faktury, ceny se pohybovaly mezi 1700 a 2800 korunami. Pendleři nejprve test potřebovali každých 14 dní, pak jednou měsíčně, pokud chtěli překročit hranice.

„Pohybujeme se tudíž v částce kolem pěti až sedmi tisíc korun,“ sdělila Vintrová na dotaz, jakou částku chtějí po státu proplatit.

Vintrová asociaci založila v červnu, už předtím poskytovala v Jihočeském kraji poradenství pro pendlery pracující hlavně v Německu a Rakousku. Tam podle odhadů denně dojíždí za prací asi 90 tisíc lidí. Kvůli koronaviru se pendleři dostali do problémů, mnozí přišli o práci. Asociace nyní eviduje 3600 členů.

Vleklé papírování

Vintrová nerozporuje to, že kvůli viru se dočasně musely zavřít hranice, usiluje ale o zmírnění dopadů na přeshraniční zaměstnance. V oblasti sociálního a zdravotního zabezpečení kritizuje nekompatibilnost a špatnou komunikaci mezi úřady v ČR a například Německu.

„Matka dítěte, která má pendlera jako manžela zaměstnaného v Německu a nepracuje v Česku, musí čerpat rodičovský příspěvek v Německu. V Česku si jenom vyřídí potvrzení, že takovou dávku nepobírá v tuzemsku, s žádostí pro německý úřad už jí ale nepomohou, musí za soukromníkem do kanceláře, který jí s tím pomůže,“ popsala potíže přeshraničních pracovníků Vintrová.

Od tuzemských úřadů se podle ní třeba matka v obtížné finanční situaci, pokud jí do určitého termínu nedorazí dávka z německého sociálního systému, rady nedočká. Papírování mezi úřady podle ní mnohdy trvá dlouhé měsíce. Asociace kritizuje ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), za koronaviru prý v otázce pendlerů zklamalo. Vintrová se proto nedávno obrátila na premiéra Andreje Babiše (ANO).

Ministerstvo se brání. Tvrdí, že problematice pendlerů se věnuje dlouhodobě a při první vlně covidu-19 o věci jednalo s okolními státy.

Ne všichni pendleři souhlasí

I někteří pendleři se ale staví ke vzniku nové asociace rezervovaně. „Tu paní, co asociaci založila, vůbec neznáme, navíc chce poměrně vysoký příspěvek za vstup do asociace a podle nás nehájí naše zájmy, když neschvaluje náhrady ani žaloby kvůli rozhodnutím vlády v době koronavirové krize. V minulých měsících přišla řada lidí v zahraničí o práci kvůli rozhodnutím vlády a asociace diskutuje s premiérem o zdravotním a sociálním pojištění. Jistě je to také třeba, ale očekával bych, že budou jednat hlavně o odškodnění,“ sdělil Právu pendler Pavel Hutník ze Strakonic.