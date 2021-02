Pekarová Adamová: Už nechceme přísliby, ale konkrétní kroky

Řekli jsme, že když se na tom dohodneme úplně všechny politické strany a potom pro to všichni zvedneme ruku, tak jedině za té podmínky to udělejme. Když přišlo na vyjádření předsedy SPD Tomia Okamury, tak ten řekl, že to nechce., že to pro ně není dohoda, na kterou by byli ochotni jít.

Důvody neuvedl. My jsme byli vstřícnost sama a chtěli jsme v tomto směru se někam posunout. Toto podle nás byla jediná cesta. My už nechceme žádné přísliby. Podle nás by se ještě dnes měla sejít vláda, která by přijala ty zákonné věci. Pak by se řeklo, kdy to bude na programu schůze Sněmovny příští týden, některé věci by se daly předřadit ještě dnes. Tyto kroky by byly dokladem té vůle. Pak by se hlasovalo o prodloužení nouzového stavu. Tedy až ve chvíli, kdy bychom měli jistotu, že vláda tomu naslouchá, ale chce to i provést.