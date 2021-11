Pekarová Adamová: Ani Havlíček, ani Vondráček, ani Okamura

Podle jednacího řádu Sněmovny nemůže být člen vlády zároveň místopředsedou Sněmovny. Ani kdyby napsal čestné prohlášení, že by podal po zvolení demisi. Pokud myslí svou kandidaturu vážně, tak by měl demisi podat dopředu. Poté by volitelný určitě byl.