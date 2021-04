Pediatr: Děti z 1. a 2. třídy by klidně mohly být bez roušek

Pediatři se za ně přimlouvají, experti z poradní skupiny MeSES ministerstva zdravotnictví připouštějí diskusi nad věkovou hranicí, ale varují před stále vysokými čísly nakažených.

Místopředseda České pediatrické společnosti a primář dětského oddělení kolínské nemocnice René Hrdlička Právu řekl, že kritika je na místě.

„Nedivím se rodičům, že křičí. Z mého pohledu by tyto děti, tedy z 1. a 2. třídy, klidně mohly být bez roušek. Z údajů, kterých zatím pravda není mnoho, vyplývá, že tyto děti jsou minimálně rizikové, jde-li o šíření covidu-19. V jejich případě jsme jako společnost pro maximální úlevy. Pokud jde o starší děti, z 3. a 4. třídy, tak bych i za sebe ještě počkal a byl opatrnější, protože se jeví jako rizikovější,“ uvedl.

Rodiče v diskusích často připomínají praxi herců nebo moderátorů, kteří se testují právě proto, aby následně roušku mít nasazenou nemuseli. České děti ve školách však i po negativním výsledku musí mít roušku uvnitř i venku dlouhé hodiny.

Michal Černý, ředitel ZŠ Klánovice a prezident Asociace ředitelů ZŠ, upozorňuje, že u těchto nejmenších je znát, že jim to s rouškami úplně moc nejde.

„Nošení roušek je požadavkem ministerstva zdravotnictví. Ministerstvu školství i nám učitelům a ředitelům by se líbilo, kdyby je děti neměly. Tlačíme na ministerstvo školství, to zase na zdravotnictví, ale jsou zatím neúprosní. A my toto nařízení respektujeme. Nebudeme občansky neposlušní, věřím, že každá nařízená věc má svůj smysl. Cílem opatření a odborné skupiny, která je připravuje, je bojovat s nemocí, ne trápit nás nebo děti. Ale mělo by se hledat rozumné řešení,“ řekl Právu Černý.

Podle něj to malé děti z první a druhé třídy s rouškami moc nezvládají. „Nosí je různě, často pod nosem, jsou na to ještě malé. Děti ve třetí až páté třídě jsou už víc uvědomělé, ale kvůli tomu bych je netrestal tím, že je budou muset nosit i dál. Za mě by bylo ideální, pokud budeme moci přejít na PCR testy, aby děti měly roušky v den testování a po negativním výsledku by je mohly sundat po zbytek týdne,“ dodal prezident asociace ředitelů.

Neinvazivní PCR testování by ministr školství Robert Plaga (ANO) na školách rád nasadil od nového školního roku. Ale na povinnosti nošení roušek u školáčků to nutně nemusí nic změnit. „Žádný z těchto prostředků nemá sám o sobě stoprocentní účinnost, proto jejich kombinaci označují odborníci za nejlepší možné řešení,“ doplnila mluvčí resortu školství Aneta Lednová.

Jak nastavit hranici?

Podobně vysvětluje doporučení i Daniel Dražan, praktický lékař pro děti a dorost a člen výboru České vakcinologické společnosti, který je rovněž členem MeSES (Mezioborové skupiny pro epidemické situace).

„Rouška není škodlivá, jde jen o otázku, jak nastavit věkovou hranici. Pokud by ji nemusely nosit děti z první a druhé třídy, za chvíli by začali křičet rodiče třeťáků a další. Za sebe bych řekl, že jsem nebyl pro zavedení roušek do mateřských školek, a myslím si, že by se tyto malé předškolní děti neměly ani testovat. U školkových dětí mi to nedává smysl, ale zdůrazňuji, že jde o můj názor, nikoli vyjádření MeSES,“ uvedl Dražan.

„Tlak na uvolnění a úlevy je ze všech stran, ale pokud bychom mu podlehli, mohlo by to skončit špatně. Mám velké obavy, že by se to mohlo velmi rychle stát, a pak už je to rozjetý vlak, který nelze zastavit měsíce,“ sdělil.