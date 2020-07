Pastviny pro divoké koně a zubry se rozšíří o 120 hektarů

Zřizovatel rezervace, společnost Česká krajina vyhlásila před časem veřejnou sbírku na to, aby se mohly oplotit pozemky získané od Středočeského kraje. Na to jsou potřeba zhruba dva miliony korun. „Během několika týdnů bychom mohli získat zbývající část. Pokud se to podaří, tak můžeme zahájit práce a do konce prázdnin bychom mohli zvládnout oplocení postavit a rezervaci zvětšit,“ potvrdil včera Právu ředitel společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.