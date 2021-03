Pandemie vrátila chlapci v pěstounské péči děsy z dětství, kdy hladověl

„Na jaře to všechny děti ještě braly jako zábavu, něco neobvyklého. Ale teď, když ten stav stále nekončí, tak vyplouvají napovrch různé obtíže,“ řekla Právu Hana Lukešová Bartáková, zástupkyně Sdružení pěstounských rodin.

Izolace související s pandemií má daleko závažnější dopad na děti, které za sebou mají zlé zážitky. „Pokud je rodina, tedy rodiče, v pohodě, neměla by se současná izolace na dětech nijak výrazně projevovat. Je pochopitelné, že je jim líto, že se nekonají kroužky, kamarády ze třídy vidí obvykle jen po internetu, ale neznamená to, nebo by nemělo znamenat, nástup depresivních stavů,“ míní Leona Jochmannová, klinická psycholožka a vysokoškolská pedagožka.