Facka vládní koalici, zní z opozice po odmítnutí pandemického zákona v Senátu

„Je to pro nás zpětná vazba. Nadále jsme přesvedčení, že čeští občané lepší právní rámec pro zvládání pandemie potřebují. V následujících dnech budeme v koalici řešit další postup,” uvedl Fiala.

„Pandemický zákon považuji za potřebný. Je mi líto, že se nám o tomtéž nepodařilo přesvědčit také Senát. To, že zákon neschválil, mě mrzí, ale respektuji to: i to patří ke skutečné demokracii, kde vláda není ‚automatem na moc‘. Protože normu, která nám pomůže pandemie a podobné krizové situace lépe zvládat, opravdu potřebujeme, věřím, že v Poslanecké sněmovně se najde většina, která zákon nakonec přijme,“ napsal v reakci na rozhodnutí Senátu Rakušan.