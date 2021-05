Pálavu po měsících klidu znovu zaplavili turisté

„Už po loňské covidové zkušenosti jsme předpokládali, že rozjezd bude pomalý, a to se vyplnilo. Podobně jako v květnu roku 2020, kdy jsme ve svátečních dnech obsloužili kolem dvou set lidí, tentokrát k nám zavítalo pouze 160 návštěvníků. Přitom běžně odbavíme i osm set lidí denně,“ řekla Právu ředitelka mikulovského informačního centra Marcela Koňáková.

Jak dodala, větší nápor může město očekávat příští týden, kdy se otevře pro veřejnost Dietrichsteinská hrobka. Návštěvnost však stále komplikují omezení jako povinnost roušek nebo to, že při návštěvě hrobky i jinde nesmí fungovat průvodce, aby se netvořily hloučky.

Turisté se sice do ulic vracejí, ovšem ani místní podnikatelé z nich asi zpočátku velké tržby mít nebudou. „V poslední době si zvykli na svačiny či obědy v krabičkách, které si snědí na lavičce,“ dodala Koňáková.

„Je to paráda, teď je nejlepší čas na prohlídku města. Ale bacha na městskou policii. Poplatek za parkování je potřeba zaplatit okamžitě, jinak je hned pokuta na světě,“ smál se Karel z Plzně , který si s kamarádem udělal výlet na Moravu ve dvou karavanech, na jejichž zaparkování potřebovali větší prostor.

Nápor turistů o uplynulém víkendu byl o to razantnější. Nejvíce se jich pohybovalo v okolí Svatého kopečku či Sirotčího hrádku a Stolové hory u Klentnice. Samostatnou kapitolou je Děvín nad Pavlovem, v obci je obtížné zaparkovat kdykoli. „Bohužel parkovacích míst je obecně v okolí Pálavy nedostatek, ale to je záležitost, kterou si řeší obce, my s tím můžeme dělat jen málo,“ doplnil Kment.