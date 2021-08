Ostrava chce regulovat provoz non-stopů

„Ano, je to tak. Vedení města skutečně zadalo příslušnému odboru na ostravském magistrátu přípravu obecně závazné vyhlášky o regulaci provozní doby hostinských činností. A to na popud starostů z ostravských částí Jih a Mariánské Hory a Hulváky,“ potvrdil Právu mluvčí Ostravy Petr Havránek.

Podle vedení města musí být každý návrh obvodu velice pečlivě zdůvodněn. „Včetně dokumentace dosavadních kroků vedoucích ke zjednání nápravy ze strany obvodu a policie. Poté, co budou připomínky obvodů vypořádány, budou návrh vyhlášky posuzovat odbor legislativní a právní, právní komise rady města, ale i samotní radní. Nakonec musí vyhlášku schválit zastupitelé, což by mohlo být letos na konci roku,“ řekl mluvčí.

Majitelé provozoven z různých ostravských částí, které Právo oslovilo, svorně upozorňují, že jde o diskriminaci zařízení. „Mám to zatím z doslechu, ale prý by někomu nařídili, ať zavře už ve 21 hodin a otevře až v šest ráno. Takže třeba my nebudeme moct prodávat a sousedé ano? To je nehorázné. My přece neneseme zodpovědnost za naše zákazníky, kteří u nás nakoupí,“ zlobí se majitel jedné z ostravských večerek.