Oprava Baťova památníku je moje zásluha, omlouvat se nebudu, vrací úder Babiš

„Nebudu se bývalému primátorovi Zlína omlouvat. On se má omluvit mně, protože beze mě by památník nikdy opraven nebyl a umím to i dokázat. Já se nechlubím, říkám, co dělám, a mám na to papír a svědky,” řekl Novinkám v reakci na slova bývalého primátora Zlína a současného náměstka Miroslava Adámka (za STAN) premiér Andrej Babiš (ANO).